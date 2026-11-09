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Economie

Cum afectează datoria publică plata pensiilor și de ce pragul de 60% din PIB nu le oprește

t Scris de tudor dima
Cum afectează datoria publică plata pensiilor și de ce pragul de 60% din PIB nu le oprește
Aosom
Creșterea datoriei publice nu oprește automat plata pensiilor. Dobânzile pot lăsa mai puțini bani pentru viitoare majorări.

Sursa: Ziarul Financiar

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