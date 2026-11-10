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Economie

Cum au ajuns cinci din cele mai sărace județe să rămână atât de în urmă față de restul țării. Ce joburi au luat locul celor din marile fabrici ale României

s Scris de silvia deleanu
Cum au ajuns cinci din cele mai sărace județe să rămână atât de în urmă față de restul țării. Ce joburi au luat locul celor din marile fabrici ale României
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O cheltuială de 100 de euro pe lună ar absorbi 20,6% din venitul disponibil mediu pe locuitor în Giurgiu, județul aflat pe ultimul loc într-un studiu recent privind puterea de cumpărare în 2026. La București, aceeași sumă ar reprezenta 5,2%.

Sursa: Ziare

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