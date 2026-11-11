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Economie

Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an

a Scris de alina mitran
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an
Aosom
Într-o comună din Dolj, peste 1.000 de localnici primesc sute de euro anual pentru terenurile nisipoase pe care au acceptat să le împădurească. În „Sahara Olteniei”, pădurile au devenit o sursă de venit și o barieră împotriva deșertificării.

Sursa: Adevarul

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