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Economie

Cum ceri salariul neplătit de angajator și dobânda, fără să pierzi termenul de 3 ani

t Scris de tudor dima
Cum ceri salariul neplătit de angajator și dobânda, fără să pierzi termenul de 3 ani
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Dacă angajatorul nu îți plătește salariul, poți cere banii și dobânda la tribunal în 3 ani de la data la care trebuiau plătiți.

Sursa: Ziarul Financiar

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