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Economie

Cum împărțiți banii în cuplu în trei buzunare și calculați cât pune fiecare

t Scris de tudor dima
Cum împărțiți banii în cuplu în trei buzunare și calculați cât pune fiecare
Aosom
Regula celor trei buzunare arată cum împărțiți cheltuielile după venituri, cât pune fiecare și ce verificați la un cont pentru casă.

Sursa: Ziarul Financiar

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