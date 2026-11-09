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Economie

Cum îți faci bugetul pentru 2027 și pui lunar bani deoparte pentru plățile rare

t Scris de tudor dima
Cum îți faci bugetul pentru 2027 și pui lunar bani deoparte pentru plățile rare
Aosom
Un buget pe 12 luni pentru 2027 îți arată cum pui bani deoparte pentru RCA, ce faci într-o lună cu încasări mici și când schimbi planul.

Sursa: Ziarul Financiar

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