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Economie

Cum îți pregătești familia financiar pentru pierderea unui venit sau decesul unuia dintre voi

t Scris de tudor dima
Cum îți pregătești familia financiar pentru pierderea unui venit sau decesul unuia dintre voi
Aosom
Calculezi rezerva din cheltuielile familiei. Ghidul arată ce faci cu ratele, polițele și actele dacă dispare un venit sau moare unul dintre voi.

Sursa: Ziarul Financiar

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