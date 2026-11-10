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Economie

Cum îți verifici pensia în 2026 și ce ajutoare poți primi dacă ai venituri mici

t Scris de tudor dima
Cum îți verifici pensia în 2026 și ce ajutoare poți primi dacă ai venituri mici
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Dacă ai venituri mici, poți verifica suma pensiei în 2026 și condițiile ajutoarelor care vin automat sau trebuie cerute.

Sursa: Ziarul Financiar

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