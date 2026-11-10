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Economie

Cum justifică Nicușor Dan datoriile pe care le are la stat și pentru care are poprire pe conturi: "Nu am ajuns niciodată la numărul ăsta de pe listă"

a Scris de adrian zia
Cum justifică Nicușor Dan datoriile pe care le are la stat și pentru care are poprire pe conturi: "Nu am ajuns niciodată la numărul ăsta de pe listă"
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, s-a ales cu conturile bancare blocate în urma unei proceduri de executare silită declanșate de autoritățile locale din Predeal, după ce a ignorat în mod repetat somațiile de plată pentru un impozit restant de numai 280,52 de lei. Întrebat de jurnaliști despre motivele pentru care a permis ca o sumă modică să atragă măsuri de poprire asiguratorie, șeful statului a invocat complexitatea agendei sale zilnice de la Palatul Cotroceni, arătând ...

Sursa: Ziare

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