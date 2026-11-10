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Economie

Cum obții și folosești talonul de pensie electronic dacă primești pensia în cont sau pe card

t Scris de tudor dima
Cum obții și folosești talonul de pensie electronic dacă primești pensia în cont sau pe card
Aosom
Dacă primești pensia în cont sau pe card, poți cere talonul de pensie electronic. Ghidul explică activarea, descărcarea și folosirea lui.

Sursa: Ziarul Financiar

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