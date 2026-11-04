Cele mai multe pierderi dintr-o companie nu apar peste noapte. Se construiesc lent, din marje calculate incomplet, procese pe care nu le mai verifică nimeni sau decizii luate fără documentația potrivită, și devin vizibile abia când nu mai pot fi corectate ieftin. Aici se vede diferența dintre un audit intern care confirmă că regulile au […] The post Cum poate auditul intern să prevină pierderile înainte ca acestea să apară first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi Citește mai departe la sursa originală ↗