 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cum poți ajunge să fii penalizat când cauți o dobândă mai bună la bancă

a Scris de afrodita cicovschi
Cum poți ajunge să fii penalizat când cauți o dobândă mai bună la bancă
Aosom
Compararea ofertelor de credit nu trebuie confundată cu depunerea mai multor cereri de finanțare: interogările recente pot conta în calculul scorului FICO. Consiliul Concurenței investighează dacă mecanismul îngreunează schimbarea băncii, fără să fi stabilit deocamdată o încălcare a legii.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech