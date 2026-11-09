Cum poți ajunge să fii penalizat când cauți o dobândă mai bună la bancă

Compararea ofertelor de credit nu trebuie confundată cu depunerea mai multor cereri de finanțare: interogările recente pot conta în calculul scorului FICO. Consiliul Concurenței investighează dacă mecanismul îngreunează schimbarea băncii, fără să fi stabilit deocamdată o încălcare a legii.

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