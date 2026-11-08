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Economie

Cum poți învăța business pe gratis: Peste 11.400 de locuri deschise la Start-Up Nation

r Scris de redacția jurnalul
Cum poți învăța business pe gratis: Peste 11.400 de locuri deschise la Start-Up Nation
Aosom
Peste 11.400 de locuri gratuite pentru cursuri de antreprenoriat sunt disponibile în cadrul programului Start-Up Nation, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Sursa: Jurnalul Ro

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