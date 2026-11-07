Cum poți obține ajutorul de încălzire și suplimentul de energie: Termenul obligatoriu anunțat de autorități

Cererile pentru ajutorul de încălzire din acest sezon rece se mai pot depune doar până la data de 20 noiembrie 2026. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, dosarele înregistrate în acest termen vor permite acordarea sprijinului începând cu luna curentă.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗