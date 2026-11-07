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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum poți obține ajutorul de încălzire și suplimentul de energie: Termenul obligatoriu anunțat de autorități

r Scris de redacția jurnalul
Cum poți obține ajutorul de încălzire și suplimentul de energie: Termenul obligatoriu anunțat de autorități
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Cererile pentru ajutorul de încălzire din acest sezon rece se mai pot depune doar până la data de 20 noiembrie 2026. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, dosarele înregistrate în acest termen vor permite acordarea sprijinului începând cu luna curentă.

Sursa: Jurnalul Ro

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