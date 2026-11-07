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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum poți obține venituri din dividende, chirii și produse digitale și cum calculezi ce îți rămâne

d Scris de daniel manea
Cum poți obține venituri din dividende, chirii și produse digitale și cum calculezi ce îți rămâne
Aosom
Compari dividende, chirii și produse digitale după costuri, taxe și riscuri. Exemplele arată cât rămâne după impozit și contribuția la sănătate.

Sursa: Ziarul Financiar

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