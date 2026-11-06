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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum poți opri vânzarea casei pentru o datorie mică și cât te costă contestația

t Scris de tudor dima
Cum poți opri vânzarea casei pentru o datorie mică și cât te costă contestația
Aosom
Pentru o datorie mică, ghidul arată când poate fi vândută casa, cum contești executarea și ce poate opri vânzarea după licitație.

Sursa: Ziarul Financiar

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