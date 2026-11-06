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Economie

Cum pui bani deoparte și alegi între rezerva pentru urgențe, plata creditului și investiții

d Scris de daniel manea
Cum pui bani deoparte și alegi între rezerva pentru urgențe, plata creditului și investiții
Aosom
Ghidul arată cum strângi o rezervă pentru urgențe, când plătești mai repede un credit și cum compari un depozit cu titlurile de stat.

Sursa: Ziarul Financiar

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