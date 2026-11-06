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Economie

Cum răcești vinul rapid. Trucuri simple care te ajută să obții temperatura ideală în câteva minute

c Scris de catinca andrușcă
Cum răcești vinul rapid. Trucuri simple care te ajută să obții temperatura ideală în câteva minute
Aosom
Temperatura la care este servit vinul influențează semnificativ aromele, gustul și experiența de degustare. De aceea, atunci când ai uitat să pui sticla la rece înainte de o masă sau de sosirea invitaților, nu este nevoie să aștepți ore întregi până când băutura ajunge la temperatura potrivită.

Sursa: Click

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