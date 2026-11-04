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Economie

Cum returnezi un produs cumpărat online de la un magazin dacă te-ai răzgândit

t Scris de tudor dima
Cum returnezi un produs cumpărat online de la un magazin dacă te-ai răzgândit
Aosom
Ghidul arată când poți returna un produs online cumpărat de la un magazin, cine plătește transportul și când primești banii.

Sursa: Ziarul Financiar

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