 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cum s-a transformat Start Up Nation în ”Failure Nation”. Interesul a scăzut dramatic: ”Este doar un program pe hârtie cu care autoritățile se laudă”

m Scris de mihaela chirca
Cum s-a transformat Start Up Nation în ”Failure Nation”. Interesul a scăzut dramatic: ”Este doar un program pe hârtie cu care autoritățile se laudă”
Aosom
România vrea antreprenori, dar tinerii pare că nu se mai înghesuie ca altădată să se înscrie la proiecte de finanțare a micilor antreprenori. Vineri, 6 noiembrie, ar fi trebuit să se încheie înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Start-Up Nation. Cu două zile înainte, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că prelungește perioada de înscriere cu 3 săptămâni, până pe 27 noiembrie 2026, ...

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech