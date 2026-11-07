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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum să ai mai multă căldură în casă fără să umbli la termostat. Cinci metode eficiente și economice

a Scris de amalia florescu
Cum să ai mai multă căldură în casă fără să umbli la termostat. Cinci metode eficiente și economice
Aosom
Creșterea temperaturii la termostat pare cea mai simplă soluție pentru a face mai cald în locuință în sezonul rece, însă aceasta vine și cu un dezavantaj: facturi mai mari la energie și un consum sporit.

Sursa: Ziare

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