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Economie

Cum să șofezi corect în toamnă-iarnă. Ponturile lui Titi Aur: „Pericolul e cel mai mare în această perioadă”

a Scris de andi miron
Cum să șofezi corect în toamnă-iarnă. Ponturile lui Titi Aur: „Pericolul e cel mai mare în această perioadă”
Aosom
Condițiile de conducere pe drumurile publice se schimbă radical toamna și iarna, avertizează Titi Aur. Multiplul campion național de raliuri, instructor de conducere defensivă, are câteva ponturi pentru șoferii din România, valabile pentru perioada toamnei și a iernii.

Sursa: Ziare

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