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Economie

Cum să trăiești liniștit cu un salariu mic: cele 6 reguli simple prin care scapi de stresul banilor la final de lună

c Scris de ciprian iana
Cum să trăiești liniștit cu un salariu mic: cele 6 reguli simple prin care scapi de stresul banilor la final de lună
Aosom
Pentru milioane de familii, sfârșitul fiecărei luni vine la pachet cu un sentiment copleșitor de anxietate. Între chiriile sau ratele bancare tot mai mari, facturile la energie și coșul zilnic de cumpărături care se scumpește constant, veniturile par să se evaporeze în doar câteva zile de la încasare. Realitatea economică europeană reflectă fidel această presiune, relatează grazia.it.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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