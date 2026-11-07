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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum scazi factura la energie fără să îngheți în casă. 7 trucuri folosite în țările nordice

a Scris de anemona marinescu
Cum scazi factura la energie fără să îngheți în casă. 7 trucuri folosite în țările nordice
Aosom
Facturile la energie pot crește considerabil în lunile de iarnă, când centralele și caloriferele funcționează mai mult. Totuși, reducerea consumului nu înseamnă neapărat să stai în frig.

Sursa: Adevarul

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