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Economie

Cum se împart bunurile comune după divorț și ce se întâmplă cu creditul

t Scris de tudor dima
Cum se împart bunurile comune după divorț și ce se întâmplă cu creditul
Aosom
Casa și mașina pot rămâne bunuri comune după divorț. Ghidul explică partajul, cotele și de ce schimbarea datoriei cere acordul băncii.

Sursa: Ziarul Financiar

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