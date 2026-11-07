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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum se împarte averea de peste 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu. Cine va prelua imperiul imobiliar

e Scris de e-politic ro
Cum se împarte averea de peste 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu. Cine va prelua imperiul imobiliar
Aosom
Mircea Lucescu a murit in luna aprilie a acestui an la varsta de 80 de ani. Legendarul antrenor a lasat o avere estimata la peste 35 de milioane de eu

Sursa: Ziuanews.ro

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