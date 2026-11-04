 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cum strângi avansul pentru prima casă și cât pui lunar deoparte pentru o locuință de 400.000 de lei

d Scris de daniel manea
Cum strângi avansul pentru prima casă și cât pui lunar deoparte pentru o locuință de 400.000 de lei
Aosom
Calculezi avansul pentru prima casă, costurile cumpărării și suma lunară de economisit. Exemplul pornește de la o locuință de 400.000 de lei.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech