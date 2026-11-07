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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum treci pensia pe card, când intră banii și ce costuri verifici

t Scris de tudor dima
Cum treci pensia pe card, când intră banii și ce costuri verifici
Aosom
Pensia publică în cont se cere cu dovada contului. Ghidul arată când poate începe plata și ce costuri verifici la bancă.

Sursa: Ziarul Financiar

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