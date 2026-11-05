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Economie

Cum verifici dacă un credit sau o factură s-a prescris și când contești executarea silită

t Scris de tudor dima
Cum verifici dacă un credit sau o factură s-a prescris și când contești executarea silită
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O executare silită pentru un credit sau o factură veche poate fi contestată.

Sursa: Ziarul Financiar

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