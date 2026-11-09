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Economie

Cum verifici online contribuțiile la pensie. Unde poți vedea vechimea în muncă

g Scris de georgiana ioniță
Cum verifici online contribuțiile la pensie. Unde poți vedea vechimea în muncă
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Românii care vor să afle câți ani au cotizat la sistemul public de pensii pot verifica informațiile online, fără să meargă la ghișeele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Sursa: Stirile Pro.tv

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