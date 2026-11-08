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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum verifici reducerea de Black Friday și cât plătești în total

t Scris de tudor dima
Cum verifici reducerea de Black Friday și cât plătești în total
Aosom
De Black Friday, verifici prețul folosit pentru reducere, costul total al comenzii și semnele unei fraude înainte să plătești.

Sursa: Ziarul Financiar

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