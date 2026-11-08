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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum verifici un salariu de „până la 10.000 de lei brut” când 2.000 de lei depind de bonus

t Scris de tudor dima
Cum verifici un salariu de „până la 10.000 de lei brut” când 2.000 de lei depind de bonus
Aosom
Verifici salariul fix brut, bonusurile și beneficiile. La 8.000 de lei brut, fără bonus și deduceri, rămân estimativ 4.680 de lei în cont.

Sursa: Ziarul Financiar

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