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Economie

Curent fără factură pentru biserici și mănăstiri. Neregulile de la Hidroelectrica au ajuns la Parchet

b Scris de bianca dumbraveanu
Curent fără factură pentru biserici și mănăstiri. Neregulile de la Hidroelectrica au ajuns la Parchet
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Biserici, mănăstiri și firme au primit energie electrică fără să fie facturate la timp. The post Curent fără factură pentru biserici și mănăstiri. Neregulile de la Hidroelectrica au ajuns la Parchet appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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