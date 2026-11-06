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Economie

Curs BNR, 6 noiembrie 2026: Euro urcă la 5,3408 lei, iar dolarul și francul elvețian se scumpesc / Ce se întâmplă cu aurul

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Curs BNR, 6 noiembrie 2026: Euro urcă la 5,3408 lei, iar dolarul și francul elvețian se scumpesc / Ce se întâmplă cu aurul
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Leul românesc s-a depreciat vineri, 6 noiembrie 2026, în raport cu principalele valute, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR).

Sursa: Stiri Pe Surse

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