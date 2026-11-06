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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dan Air intră oficial în insolvență! Decizia judecătorilor și ce se întâmplă cu zborurile companiei

c Scris de cristina stefan
Dan Air intră oficial în insolvență! Decizia judecătorilor și ce se întâmplă cu zborurile companiei
Aosom
Dan Air intră în insolvență, conform hotărârii pronunțate vineri, 6 noiembrie, de judecătorii Tribunalului București. Compania aeriană românească Dan Air intră oficial în insolvență, după ce Tribunalul București a admis vineri, 6 noiembrie, cererea depusă de societate. Instanța a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență și a desemnat un administrator judiciar provizoriu. Amintim că dosarul […]

Sursa: National - Ziarul National

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