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Economie

Dan Motreanu: România trebuie să profite de fondul european pentru tehnologie și industrie

p Scris de parteneri cotidianul.ro
Dan Motreanu: România trebuie să profite de fondul european pentru tehnologie și industrie
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Europarlamentarul PNL Dan Motreanu susține că România trebuie să atragă o parte cât mai mare din noul Fond European pentru Competitivitate, prin care Uniunea Europeană pregătește investiții de peste 409 miliarde de euro în tehnologie, cercetare, industrie, inteligență artificială și apărare. The post Dan Motreanu: România trebuie să profite de fondul european pentru tehnologie și industrie appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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