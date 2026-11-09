În contextul negocierilor pentru viitorul buget european, europarlamentarul PNL Dan Motreanu afirmă că șase regiuni ale României ar urma să beneficieze de finanțări consistente prin politica de coeziune, minimum 27 de miliarde de euro fiind rezervate zonelor mai puțin dezvoltate. The post Dan Motreanu: Șase regiuni din România ar putea beneficia de cel puțin 27 de miliarde de euro din noul buget al UE appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗