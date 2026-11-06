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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Dan Şucu, Preşedintele Concordia: Eu am încredere în companiile româneşti. Le văd în fiecare zi cum investesc, cum angajează, cum rezistă, cum se extind pe pieţe noi. Este momentul ca statul să ţină pasul cu ele. Citiţi discursul integral din deschiderea Concordia Summit 2026

z Scris de ziarul financiar
Dan Şucu, Preşedintele Concordia: Eu am încredere în companiile româneşti. Le văd în fiecare zi cum investesc, cum angajează, cum rezistă, cum se extind pe pieţe noi. Este momentul ca statul să ţină pasul cu ele. Citiţi discursul integral din deschiderea Concordia Summit 2026
Aosom
În ultimii douăzeci de ani, România a ajuns de la mai puţin de jumătate la aproximativ 80% din PIB-ul mediu pe locuitor al Uniunii Europene, în mare...

Sursa: Zf Ro

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