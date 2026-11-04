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Economie

Dar poate ne trezim!...

e Scris de e-politic ro
Dar poate ne trezim!...
Aosom
În timp ce reglementarile și sancțiunile aplicabile pentru amprenta de carbon a comercianților și a persoanelor fizice se inmulțesc și devin pe

Sursa: Ziuanews.ro

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