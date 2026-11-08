Datoria României a crescut cu 25 de miliarde de lei într-o singură lună. Statul a ajuns să datoreze peste 61% din PIB

Datoria publică a României a depășit 1.230 de miliarde de lei în august 2026, după o creștere de aproximativ 25 de miliarde de lei într-o singură lună. Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că împrumuturile statului au ajuns să reprezinte 61,1% din Produsul Intern Brut (PIB).

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