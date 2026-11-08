Peste 800 de milioane de lei pe zi. Acesta este ritmul mediu cu care a crescut datoria publică a României în luna august 2026, când statul a acumulat încă 25 de miliarde de lei la suma pe care o avea deja de rambursat. Datele oficiale arată că, în numai șase ani, datoria guvernamentală a crescut […] Articolul Datoria României a depășit 1.230 de miliarde de lei. Statul s-a împrumutat, în medie, cu peste 800 de milioane de lei pe zi apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗