Datorii de 2,3 miliarde de lei la Damen Mangalia. Vânzarea către Rheinmetall, blocată la Curtea de Apel

Datoriile uriașe ale șantierului naval Damen Mangalia, care au depășit 2,3 miliarde de lei, continuă să pună presiune asupra companiei aflate în faliment. Deși șantierul a fost scos la vânzare pentru suma de 138 de milioane de euro, această valoare ar acoperi doar o treime din creanțele acumulate până în prezent.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗