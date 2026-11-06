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Economie

De astăzi, românii pot investi în titluri de stat Fidelis cu dobânzi de până la 7,75% / Cât trebuie să depună

a Scris de alexandra cruceru, redactor
De astăzi, românii pot investi în titluri de stat Fidelis cu dobânzi de până la 7,75% / Cât trebuie să depună
Aosom
Ministerul Finanțelor lansează vineri, 6 noiembrie, o nouă ediție a programului de titluri de stat Fidelis, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,75% pe an pentru investițiile în lei și 6,60% pentru cele în euro.

Sursa: Stiri Pe Surse

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