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Economie

De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor

b Scris de bianca dobrescu
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Aosom
În timp ce românii reclamă salariile mici, angajatorii spun că nu găsesc suficienți oameni dispuși să muncească. Tot mai multe firme aduc astfel muncitori din Asia, chiar dacă angajarea lor poate costa cu peste o treime mai mult.

Sursa: Adevarul

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