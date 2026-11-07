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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

De ce ajung copiii să prefere telefonul în locul lumii reale. Psiholog: „Părinții trebuie să-și asume responsabilitatea”

m Scris de mihai negrici
De ce ajung copiii să prefere telefonul în locul lumii reale. Psiholog: „Părinții trebuie să-și asume responsabilitatea”
Aosom
Psihologul Bogdan Cotiga explică de ce relația din familie contează decisiv în prevenirea dependenței de ecrane și de ce, în opinia sa, simpla interdicție poate fi uneori singura soluție eficientă.

Sursa: Adevarul

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