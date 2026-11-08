 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

De ce calitatea unei locuinţe nu se măsoară doar între pereţii apartamentului? Ce spune Romeo Ghica, managing de operaţiuni în cadrul Hercesa, un dezvoltator spaniol cu peste 20 de ani pe piaţa din România

i Scris de ioana matei
De ce calitatea unei locuinţe nu se măsoară doar între pereţii apartamentului? Ce spune Romeo Ghica, managing de operaţiuni în cadrul Hercesa, un dezvoltator spaniol cu peste 20 de ani pe piaţa din România
Aosom
Hercesa România dezvoltă în Bucureşti proiecte care ar urma să însumeze aproape 6.000 de locuinţe. În contextul în care cumpărătorii urmăresc...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech