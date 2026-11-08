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Economie

De ce cheltuiești mai ușor banii primiți cadou și cum îi împarți înainte să cumperi

t Scris de tudor dima
De ce cheltuiești mai ușor banii primiți cadou și cum îi împarți înainte să cumperi
Aosom
Banii primiți cadou pot părea mai ușor de cheltuit decât salariul. Ghidul arată cum îi împarți și cum amâni o cumpărătură neplănuită.

Sursa: Ziarul Financiar

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