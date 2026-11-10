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Economie

De ce întâmpină dificultăți companiile din industria de apărare: Problemele semnalate de Iustin Armașu / video

e Scris de elena aurel
De ce întâmpină dificultăți companiile din industria de apărare: Problemele semnalate de Iustin Armașu / video
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Iustin Armașu, Partner Schoenherr și Asociații, a participat la Masa Rotundă a Industriei de Apărare cu titlul ,,Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027’".

Sursa: Dcnews

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