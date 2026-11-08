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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

De ce îți poate refuza banca creditul chiar dacă ai salariu bun și ce verifici înainte să depui altă cerere

d Scris de daniel manea
De ce îți poate refuza banca creditul chiar dacă ai salariu bun și ce verifici înainte să depui altă cerere
Aosom
Chiar dacă ai salariu bun, banca poate refuza creditul. Ghidul arată cum calculezi ratele și ce verifici înainte de o nouă cerere.

Sursa: Ziarul Financiar

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