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Economie

De ce le este greu românilor să economisească, chiar și după cursuri de educație financiară

s Scris de stefania pîrjol
De ce le este greu românilor să economisească, chiar și după cursuri de educație financiară
Aosom
Aproape trei din zece participanți la cursuri de educație financiară spun că întâmpină dificultăți în aplicarea celor învățate. Cheltuielile curente, veniturile insuficiente și teama de pierderi limitează posibilitatea de a pune bani deoparte.

Sursa: Adevarul

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